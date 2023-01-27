Скунс, Гусеница и Шаурма появятся в новом сезоне шоу «Маска»

Премьера четвертого сезона передачи «Маска» состоится 12 февраля на телеканале НТВ. Создатели музыкального шоу раскрыли имена новых персонажей.
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