Зоолог Кречмар: встреча с медведем-шатуном смертельно опасна

Зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар рассказал, что медведь-шатун, который не смог залечь на зиму из-за недостатка жира, может представлять смертельную опасность для человека.
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