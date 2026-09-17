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ТАСС

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"Град" поразил район сосредоточения ВСУ на днепропетровском направлении

"Град" поразил район сосредоточения ВСУ на днепропетровском направлении

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" нанес массированный удар по выявленному району сосредоточения формирований ВСУ на днепропетровском направлении.

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