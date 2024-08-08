Куда сходить: интересные мероприятия 9 августа в Крыму

ВЫСТАВКА Крымский этнографический музей (Симферополь, ул. Пушкина, 18) «Русский самовар. Традиции чаепития» 6+ 9 августа, 9:00 - 18:00 Коллекция самоваров, которая представлена в экспозиции, датируется серединой XIX — первой половиной XX века.
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