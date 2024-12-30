Ким Чен Ын пожелал Путину и народу РФ, чтобы 2025 год стал годом великой победы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой пожелал "братскому российскому народу" и военнослужащим "отважной российской армии", чтобы 2025 год стал годом "победы над неонацистами" и достижения "великой победы".
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