Ким Чен Ын пожелал Путину и народу РФ, чтобы 2025 год стал годом великой победы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой пожелал "братскому российскому народу" и военнослужащим "отважной российской армии", чтобы 2025 год стал годом "победы над неонацистами" и достижения "великой победы".