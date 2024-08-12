Sunday Times: Владимир Зеленский давил на генералов ради наступления в приграничье

Совершенный контрудар не переломит ход конфликта Президент Украины Владимир Зеленский оказывал давление на генералов украинской армии во время подготовки атаки на Курскую область, сообщает научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Майкл Кларк в публикации для Sunday Times.
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