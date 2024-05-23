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Закон, порядок, государство

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Подмосковные полицейские в Одинцовском г.о. пресекли нарушения миграционного законодательства

Подмосковные полицейские в Одинцовском г.о. пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в ходе оперативно-профилактического мероприятия в деревне Лайково проверили общежитие, производственные и складские комплексы с целью пресечения нарушений миграционного законодательства.

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Комментарии
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Б
Боцман
Штраф и не 5 т.р а, 50т.р и выдворение на родину.
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8 час.

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