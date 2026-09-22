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Регионы России

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Вышел Graveyard Keeper 2: триумфальный релиз и рекордные продажи

Вышел Graveyard Keeper 2: триумфальный релиз и рекордные продажи

22 сентября состоялся релиз Graveyard Keeper 2 от студии Lazy Bear Games. Накануне выхода глава издательства tinyBuild Алекс Ничипорчик сообщил, что игра собрала более 3 миллионов долларов на 190 тысячах предзаказов, а в список желаемого её добавили свыше миллиона раз.

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