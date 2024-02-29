Новый плевок - снова утрёмся? Русофобы перешли Рубикон. Россия больше не будет терпеть капризы Запада.
Новый плевок - снова утрёмся? Русофобы перешли Рубикон
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Слава России!
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13 час.
vagas Karlito
Не надо иллюзий они все закончились примером ВОВ и тем как мы отнеслись к проигравшему коллективному западу! Хватает всего этого доброго отношения меньше чем на сто лет! Потом памятники освободителям начинают сносить!))
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13 час.
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