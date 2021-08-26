В России разработали быстрые тесты на устойчивый туберкулез

В ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава РФ создали новый прототип тест-системы, которая способна быстро определить устойчивый к антибиотикам туберкулез, пишут "Известия".