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В России разработали быстрые тесты на устойчивый туберкулез

В России разработали быстрые тесты на устойчивый туберкулез

В ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава РФ создали новый прототип тест-системы, которая способна быстро определить устойчивый к антибиотикам туберкулез, пишут "Известия".

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