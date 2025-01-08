Верим: звёзды окажутся на стороне ФК «Орёл» в 2025 году

Ушедший 2024 год можно без сомнения назвать годом возрождения орловского футбола. Впервые с 2017 года орловская футбольная команда вновь получила статус профессиональной и даже смогла отыграть полноценный сезон, который, конечно же, был непростым.
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