Сладков: «КНДР – настоящие джигиты, Китай – попутчики, белорусов не впутываем»

Ну, знаете, Ваше убеждённость в том, что белорусы не поддержат Россию когда она вынуждена будет включиться в полноценную войну с Европой (война с Украиной - это российские семейные разборки, Беларусь тут больше наблюдатель и миротворец по мере возможности, а это уже будет война именно с Европой) - это Ваше право, и Ваше мнение никак не вляияет на развитие событий. Так же как и моё. Мы диванные вояки. Но история доказывает, что когда России действительно было тяжело и опасно белорусы всегда были с ней. Всё остальное - погрешности. И теперь нет более близкой страны-соседки России, чем Беларусь. И да, мы братья, как бы Вы не хотели, чтобы мы были просто соседями-партнёрами. Приедьте в Беларусь и Вы практически не заметите, что Вы в другой стране. Сейчас в этом убедилась моя племянница из Можайска. Поехали в Хатынь, и там увидели много машин с российскими номерами, и они чувствуют себя как дома. На белорусских улицах все общаются на русском языке. И Вы хотите сделать нас врагами России?... Но белорусы не будут спешить лезть в кровавую мясорубку с Украиной пока Россия воюет вполсилы, а на сценах и стадионах идут концерты шоу-бизнеса позволяя раскрашенным скоморохам богатеть на развлечении толпы. .... И что не говорите, а советская власть умела объединить совершенно разные народы в одну Советскую Общность, и неважно на какой основе - идеологической, патриотической, нравственной - она сумела это сделать и мы все жили дружно и не особо искали различия между нами. Я служил в армии три года, в нашем подразделении было с десяток национальностей, те же чеченцы, молдаване, грузины, русские, белорусы, армяне, литовцы... каждый со своими особенностями, но в общем все уживались неплохо. А разделила нас продажная российская верхушка, и, подозреваю, что Вы лично поддержали ельцинский переворот с обстрелом Верховного Совета... Теперь пожинаете плоды, льёте братскую русскую кровь и хотите затащить туда и белорусов, сами имея в резерве как минимум пятьдесят миллионов боеспособного населения... но за вас должны в бой идти белорусы, которых всех-то девять миллионов.... Остальные аргументы я уже приводил - 1500 км южной и западной границы, которые защищает Беларусь, пока достаточно. Поддержка на международной платформе тоже много значит, торговое сотрудничество не односторонне, как Вы и некоторые самойловы-глущенки тут изображают. И ещё много того, чего ни Вы ни я не знаем, а знают наши президенты, поэтому всё идёт именно так. С одним согласен - Путин слишком добрый и доверчивый к внешним врагам, поэтому и страдает, потом жалуясь, что ,,нас опять обманули,,.

Ну врете или передергиваете факты как раз вы. Я написал, что в составе СССР остались две республики, РСФСР и Казахская ССР, не на момент проведения референдума о сохранении СССР, а на момент подписания Беловежских соглашений, что, собственно говоря, и зафиксировало распад СССР. По поводу того, что мы продолжаем гнать нефть и газ, в том числе и нашим врагам, согласен. Но только и те же самые белорусы с нами из-за этих нефти и газа (вспомните знаменитую белорусскую многовекторность). А ещё из-за невозвратных кредитов, за которыми к нам ездит Лукашенко как за зарплатой и нашего рынка сбыта, куда белорусы сливают все, что у них есть, от масла с колбасой до тракторов. И по поводу необходимости иметь союзников я тоже соглашусь. Только союзнические отношения должны строиться не на «дружбе, братстве и общей истории» как сейчас, а на взаимовыгодных отношения и взаимных обязательствах, которые должны исполняться, как у тех же американцев, про которых вы пишите ( опять же возьмите пример с Ираном, где все союзники США на Ближнем Востоке, не смотря на удары Ирана по ним, продолжают поддерживать американцев. А вот в том, что белорусы поддержат нас, если хохлы по ним ударят, я очень сильно сомневаюсь и поведение Лукашенко это сомнение мое подтверждает). А таких союзников о которых вы пишите у нас до хрена! Вон целый ОДКБ! Только эти союзники поддерживать нас никогда не будут, если что, как и те же самые белорусы, которых вы защищаете. А по поводу братских соседей? Так у нас сегодня хохлы - братья, несмотря на полноценную войну с ними. У нас вся Средняя Азия и Кавказ - братья, несмотря на весь тот беспредел, который творят их мигранты в России. У нас Грузины - братья, несмотря на то, что там женщин бьют за то, что они говорят на русском языке. Продолжать? А знаете почему все так? Потому что они нам «БРАТЬЯ», как вы говорите. А вот были бы просто соседи, тогда бы и отношения у нас были нормальные, союзнические, как у тех же американцев, про которых вы сами упомянули.

АШ

Анатолий Шадрин

Ваша проблема и проблема таких, как вы, заключается в том, что вы отчаянно не хотите видеть факты, подменяя их лозунгами и идеологическими штампами времен советской власти. Когда такие как вы продолжают утверждать о существовании «дружбы и братства» между народами, населявшими СССР, у меня возникает к вам один только вопрос, а куда они делись эти ваши дружба и братство сразу после развала СССР? Ну ведь если они были, эти ваши «дружба и братство», то они должны были бы остаться и после того, как не стало советской власти! Хотя бы на период, пока были живы те поколения людей, которые родились, выросли, выучились и были воспитаны в условиях этих самых «дружбы и братства», с которыми вы так хорошо ладили в армии. Но поскольку все это было простой советской демагогией, то ни «дружбы», ни «братства» ни осталось в тот самый момент, как не стало советской власти и коммунистического строя, силой и принуждением которых эти «дружба и братство», весь этот коммунистический интернационал и поддерживался. И ведь это случилось не только в СССР. Подумайте, какие ещё страны перестали существовать после распада коммунистической системы? Правильно! Только те, которые были созданы по принципу «дружбы и братства» народов - помимо СССР это еще Чехословакия и Югославия! Вы отчаянно не желаете признавать, что во время той же ВОВ на захваченной фашистами территории сразу возникали национальные правительства, именно национальные, поддерживающие немцев и против русских, под флагами, которые сегодня являются национальными флагами этих бывших «братских» республик. Вы утверждаете, что все это результат деятельности русских элит. А что, русских из «братских» республик изгоняли, забирали имущество, убивали тоже российские элиты? Да нет, не только! Это делали в первую очередь национальные элиты «братских республик»! А поддерживали их в этом их народы и такие вот «добрячки», как вы, которые пишут сейчас, что русских много, «пятьдесят миллионов можно поставить под ружье», вот пусть они опять и повоюют, а девять миллионов белорусов пусть подождут, что из этого получиться. А получиться известно что: если мы сможем опять победить, то все эти «братские» народы, включая хохлов, сядут нам снова на шею, а если проиграем, то оттяпают от нас побольше, сколько смогут, выгонят всех русских окончательно или лишат своего гражданства, как в Прибалтике, и станут спокойно жить в «дружбе и братстве» уже с Западом…. А знаете, я вот только сейчас, когда отвечаю вам в очередной раз, обратил внимание на ваши фразы «наши президенты», «сами имея в резерве…» и вашу фамилию, Швайбович, и наконец понял почему вы это все пишите и бесполезность нашего спора! Хотя на ещё одно ваше утверждение по поводу «доброго и доверчивого» Путина все-таки отвечу. Путин - циничный лицемер и демагог, как минимум дважды за свою политическую карьеру «переобувшийся», сначала из коммуниста-чекиста в либерала-демократа, а потом из либерала-демократа в патриота-государственника, вместе с тем самым Ельциным, в поддержке которого вы обвиняете меня, выстраивал современную систему отношений с «братскими народами», заселивший Россию 1,5-2 десятками миллионов враждебных русским людям «братьев» с Кавказа, Средней Азии и других «братских» республик и втянувший Россию и русский народ в очередную авантюру, которая называется «многополярный мир», на подобии «строительства мирового коммунизма», в борьбе за которой мы опять впереди планеты всей и который России и русским людям на хрен не нужен, потому что Россия никогда не сможет стать одним из центров этого монополярного мира. А такие как вы сидят у себя в Белорусии или может где-то в России и радуются, что есть такой Путин, который брат и друг всем вам, и который снова пусть обойдется «пятьюдесятью миллионами русских»! А во всем, что вы написали, обнадёживает лишь одно, что если, все-таки, эти «пятьдесят миллионов русских» придется снова поставить под ружье, то больше не останется ни «независимой» Украины, ни «независимой» Белоруссии, ни других «независимых братских республик», в том виде и размере, в каком они возникли в момент распада СССР и слабости нашей страны, а появится снова сильная единая Великая Россия!