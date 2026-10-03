Kirin возвращается в большую игру: Kirin 9050 Pro в Huawei Mate 90 Pro Max догоняет Snapdragon и без передового техпроцесса

Примененная Huawei технология LogicFolding позволила нарастить производительность без перехода на передовой техпроцесс Huawei Mate 90 Pro Max с новой однокристальной системой Kirin 9050 Pro прошел серию независимых тестов производительности и энергоэффективности.
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