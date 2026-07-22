ФСБ сообщила о сорванной подготовке теракта в Петербурге. Кого задержали

В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника предприятия ОПК.В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали 21-летнего русского, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке террористического акта.
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