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Убийства, покушения и пожизненное: подробности дела балашихинского отравителя

Убийства, покушения и пожизненное: подробности дела балашихинского отравителя

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Подмосковье определили судьбу балашихинского отравителя. На протяжении полугода он безжалостно травил самых близких людей, надеясь разом избавиться и от родственников, и от навалившихся проблем.

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