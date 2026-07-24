Убийства, покушения и пожизненное: подробности дела балашихинского отравителя

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Подмосковье определили судьбу балашихинского отравителя. На протяжении полугода он безжалостно травил самых близких людей, надеясь разом избавиться и от родственников, и от навалившихся проблем.
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