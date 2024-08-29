Новая статья: Не генеративным ИИ единым Одна из ключевых особенностей искус...

Новая статья: Не генеративным ИИ единымОдна из ключевых особенностей искусственного интеллекта — его «неалгоритмичность»: чрезвычайная сложность интерпретации «принимаемых» им решений, обусловленная высокой сложностью искусственных нейросетевых структур.
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