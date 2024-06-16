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  • Валерий
    Хохлы караул пидоры узкоглазые вашу историю пиздят !!! только не понятно что эти жители степей выкопали наверно Каспи...Казахский учёный:...
  • Юрий Белевский
    Ух ты сука пиндосовская раздухарилась...Глава Минфина США...
  • Игорь Овчаренко
    ,Будем продолжать ковыряться в носу....Не пора ли ВС РФ ...

Вице-президент США Харрис досрочно покинула конференцию по Украине в Швейцарии

Вице-президент США Харрис досрочно покинула конференцию по Украине в Швейцарии

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис досрочно покинула конференцию по Украине, которая проходит в Швейцарии.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Я считаю не о чём. нагнетание на пустом месте. Судьба Украины и Зеленского уже решена. Просто завершит конфликт та и другая сторона (РФ и США) хочет красиво
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8 час.
Игорь Морозов
Этот дурковатый Вице-президент харрис, по-моему кроме того как ржать во всю свою пасть, ничего не может ни говорить, ни слушать.
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7 час.
АБ
Алексей Белоусов
Байден в силу возраста &quot;охуел&quot;, а эта родилась такой.
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1 час.

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