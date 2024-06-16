Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис досрочно покинула конференцию по Украине, которая проходит в Швейцарии.
Вице-президент США Харрис досрочно покинула конференцию по Украине в Швейцарии
Комментарии
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Виктор Онегин
Я считаю не о чём. нагнетание на пустом месте. Судьба Украины и Зеленского уже решена. Просто завершит конфликт та и другая сторона (РФ и США) хочет красиво
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8 час.
Игорь Морозов
Этот дурковатый Вице-президент харрис, по-моему кроме того как ржать во всю свою пасть, ничего не может ни говорить, ни слушать.
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7 час.
АБ
Алексей Белоусов
Байден в силу возраста "охуел", а эта родилась такой.
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1 час.
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