Вице-президент США Харрис досрочно покинула конференцию по Украине в Швейцарии

Виктор Онегин Я считаю не о чём. нагнетание на пустом месте. Судьба Украины и Зеленского уже решена. Просто завершит конфликт та и другая сторона (РФ и США) хочет красиво

Игорь Морозов Этот дурковатый Вице-президент харрис, по-моему кроме того как ржать во всю свою пасть, ничего не может ни говорить, ни слушать.