Украина осталась без финансовой помощи США

США удалось избежать шатдауна правительства в последнюю минуту. Ранее палата Представителей приняла закон о 45-ти дневном финансировании, который дает отсрочку законодателям и Белому Дому для обсуждения вопросов и параметров основного бюджета.
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