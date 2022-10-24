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«Грязная бомба» Шойгу, иск UC Rusal к Потанину и проверка Красовского Следственным комитетом

«Грязная бомба» Шойгу, иск UC Rusal к Потанину и проверка Красовского Следственным комитетом

Активность министра обороны Сергея Шойгу, обзвонившего в воскресенье несколько стран с предупреждением об украинской радиационной провокации, была совершенно беспрецедентной.

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