Рон Деннис получил рыцарское звание

McLarenБывший руководитель McLaren в Формуле 1 Рон Деннис в канун Нового года был посвящён в рыцари. Специалист, покинувший McLaren и Формулу-1, в июне 2017 года после увольнения получил рыцарское звание за заслуги в области благотворительности, поскольку 76-летний бизнесмена является основателем проекта Dreamchasing , целью которого является сокращение бедности во всем мире.