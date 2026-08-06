Тренер DDX Fitness рассказал, как безопасно тренироваться в жару

Тренер DDX Fitness Юрий Аверьянов пояснил, как безопасно заниматься спортом в жару. Он рекомендует тренироваться до 10:00 или после 19:00, пить воду каждые 10–15 минут и снизить интенсивность нагрузок, особенно для людей с хроническими заболеваниями.