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Царьград

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Тренер DDX Fitness рассказал, как безопасно тренироваться в жару

Тренер DDX Fitness рассказал, как безопасно тренироваться в жару

Тренер DDX Fitness Юрий Аверьянов пояснил, как безопасно заниматься спортом в жару. Он рекомендует тренироваться до 10:00 или после 19:00, пить воду каждые 10–15 минут и снизить интенсивность нагрузок, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

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