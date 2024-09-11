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В Екатеринбурге часть Верх-Исетского района перекрыли из-за хлопка

В Екатеринбурге часть Верх-Исетского района перекрыли из-за хлопка

Последствия инцидента устраняют  спецслужбыХлопок рядом с гаражным кооперативом на улице Крауля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга прозвучал рано утром 11 сентября.

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