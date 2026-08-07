9000 мАч, 100 Вт и экран 2K: iQOO Neo 11 Ultra представят 10 августа

Он получит самую большую батарею в истории смартфонов iQOO серии Neo iQOO официально подтвердила скорую премьеру Neo 11 Ultra: ранее в утечках устройство фигурировало под названием Neo 11S, но теперь подтверждено название Neo 11 Ultra — об этом сообщила менеджер по продукту iQOO Хуэйхуэйцзы.