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9000 мАч, 100 Вт и экран 2K: iQOO Neo 11 Ultra представят 10 августа

9000 мАч, 100 Вт и экран 2K: iQOO Neo 11 Ultra представят 10 августа

Он получит самую большую батарею в истории смартфонов iQOO серии Neo iQOO официально подтвердила скорую премьеру Neo 11 Ultra: ранее в утечках устройство фигурировало под названием Neo 11S, но теперь подтверждено название Neo 11 Ultra — об этом сообщила менеджер по продукту iQOO Хуэйхуэйцзы.

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