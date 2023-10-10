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Царьград

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Захарова о приостановке ДОВСЕ Минском: "Варшава минирует Европу"

Захарова о приостановке ДОВСЕ Минском: "Варшава минирует Европу"

Решение Минска о приостановке действия в республике договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Чехии и Польши является взвешенным и обдуманным, заявила официальный представитель МИД России.

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