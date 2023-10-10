Захарова о приостановке ДОВСЕ Минском: "Варшава минирует Европу"

Решение Минска о приостановке действия в республике договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Чехии и Польши является взвешенным и обдуманным, заявила официальный представитель МИД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии