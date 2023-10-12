Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесли из Израиля в Португалию

Финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесён из Израиля. Как сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), соревнования пройдут в городе Фуншал в Португалии со 2 по 3 декабря.
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