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Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесли из Израиля в Португалию

Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесли из Израиля в Португалию

Финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесён из Израиля. Как сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), соревнования пройдут в городе Фуншал в Португалии со 2 по 3 декабря.

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