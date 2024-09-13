В «Яндекс Музыке» объяснили блокировку доступа к альбому «Касты» требованием РКН

В пресс-службе «Яндекс Музыки» рассказали RT, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа» по причине наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.