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В «Яндекс Музыке» объяснили блокировку доступа к альбому «Касты» требованием РКН

В «Яндекс Музыке» объяснили блокировку доступа к альбому «Касты» требованием РКН

В пресс-службе «Яндекс Музыки» рассказали RT, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа» по причине наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

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