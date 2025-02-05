Создатели Deep Rock Galactic поделились занимательной статистикой игроков за 2024 год, а продажи достигли 10 миллионов копийРазработчики из Ghost Ship Games (на этот раз заметно позже обычного) поделились достижениями сообщества своего кооперативного шутера о космических дворфах Deep Rock Galactic за прошедший год.