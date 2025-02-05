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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Deep Rock Galactic поделились занимательной статистикой игроков за 2024 год...

Создатели Deep Rock Galactic поделились занимательной статистикой игроков за 2024 год...

Создатели Deep Rock Galactic поделились занимательной статистикой игроков за 2024 год, а продажи достигли 10 миллионов копийРазработчики из Ghost Ship Games (на этот раз заметно позже обычного) поделились достижениями сообщества своего кооперативного шутера о космических дворфах Deep Rock Galactic за прошедший год.

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