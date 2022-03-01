PDC уведомил EADC о приостановке отборов для российских игроков

Евразийская Дартс Корпорация (EADC) на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что Профессиональная Дартс Корпорация (PDC) уведомила их о приостановке отборочных турниров для российских игроков на неопределённый срок.

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