В Новосибирске мужчина инсценировал своё убийство с помощью кетчупа

Он отправил возлюбленной страшное фото с прощальной надписью.В четверг, 6 февраля, в службу спасения города Новосибирска поступило сообщение от взволнованной девушки, которая сообщила, что её мужу, с которым у них произошёл разрыв, требуется помощь.