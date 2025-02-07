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Царьград

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В Новосибирске мужчина инсценировал своё убийство с помощью кетчупа

В Новосибирске мужчина инсценировал своё убийство с помощью кетчупа

Он отправил возлюбленной страшное фото с прощальной надписью.В четверг, 6 февраля, в службу спасения города Новосибирска поступило сообщение от взволнованной девушки, которая сообщила, что её мужу, с которым у них произошёл разрыв, требуется помощь.

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