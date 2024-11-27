Татарстанда җиңел автомобиль йөк машинасы белән бәрелешкән, шофер һәм ике пассажир үлгән

Кичке сигезләр тирәсендә Чистай – Түбән Кама юлының 64нче километрында юл-транспорт һәлакәте булган. ТР Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, 14нче модель «Лада»ның 40 яшьлек йөртүчесе каршы як полосага чыккан һәм FAW йөк автомобиле белән бәрелешкән.
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