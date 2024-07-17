Работу ГУР Украины подстроили под задачи ЦРУ

Структура и функционирование Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью перестроены под задачи Центрального разведывательного управления (ЦРУ), говорится в статье «Лаборатории Интеллидженс Экспресс» (ЛИЭКС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии