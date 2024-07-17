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Работу ГУР Украины подстроили под задачи ЦРУ

Работу ГУР Украины подстроили под задачи ЦРУ

Структура и функционирование Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью перестроены под задачи Центрального разведывательного управления (ЦРУ), говорится в статье «Лаборатории Интеллидженс Экспресс» (ЛИЭКС).

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