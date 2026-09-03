Фабрицио Романо: Мартинелли за 70 млн евро перешёл в "Аль-Хиляль"

Полузащитник Габриэл Мартинелли переходит из "Арсенала" в "Аль-Хиляль" на четыре года за 70 млн евро.
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