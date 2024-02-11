МО России: ВСУ потеряли до 325 военных на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли до 325 военнослужащих на Донецком направлении. «На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики и отразили 11 атак», — указывается в заявлении.
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