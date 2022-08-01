Власти Москвы и "КАМАЗ" инвестируют в "Москвич" пять миллиардов рублей

Власти Москвы и "КАМАЗ" инвестируют в автомобильный завод "Москвич" 5 миллиардов рублей, финансирование будет обеспечено в течение 60 дней после заключения договора, сообщается в соглашении, подписанном правительством Москвы и кампанией "КАМАЗ".