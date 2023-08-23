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Оксана Чусовитина: «Я хочу выступить на Олимпиаде в Париже. Но не зацикливаюсь сейчас на этом»

«Конечно, я хочу выступить на Олимпиаде в Париже. Но не зацикливаюсь сейчас на этом. Получится отобраться на Игры и выступить там, будет хорошо, а нет так нет.

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