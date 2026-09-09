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Царьград

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"Думаете, условному львовянину так уж необходима Одесса?" - Подпольщики увидели признаки распада Украины

"Думаете, условному львовянину так уж необходима Одесса?" - Подпольщики увидели признаки распада Украины

За время своего президентства Зеленский сделал всё для того, чтобы настроить против себя основную массу населения.

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