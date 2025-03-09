Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алиса алиска
    Опять Рубио, что за тон "мы должны заставить россию", "теперь мы узнаем, кто противится переговорам". Что за тон? - "...150 дней перемири...
  • алиса алиска
    по 1 варианту - мы не видим никакого мяча, только мало-мальский мыльный пузырь. Пусть симпатичный парнишка Рубио подп...150 дней перемири...
  • Александр _
    Судя по реакции Пескова, с нами уже договорились еще до украинцев и мы пошли на перемирие. Бьюсь об заклад, сегодня и...150 дней перемири...

В проекте «Активный гражданин» выбрали самые популярные события «Зимы в Москве»

Москвичи оценивали зимние фестивали, события в парках, а также благотворительные мероприятия. В «Активном гражданине» завершилась серия из пяти голосований, посвященных масштабному проекту «Зима в Москве».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх