Свердловская авиабаза получила спецтехнику на 65 млн рублей

В преддверии Дня работников лесного хозяйства Уральская авиабаза получила партию новой спецтехники. Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что машины будут переданы подразделениям наземной охраны лесов Среднего Урала до старта очередного пожароопасного сезона.
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