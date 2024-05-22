Тяжелый недуг унес жизнь сестры Фриске — ушла молодой и красивой

Стало известно о случившейся трагедии. Наталья Фриске кадр шоу "Секрет на миллион" на НТВБуквально пару недель назад Наталья, младшая сестра Жанны Фриске, делилась с друзьями переживаниями за судьбу своей двоюродной сестры.