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ВЕСТИ КРЫМ

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На полуострове продолжают действовать временные ограничения потребления электроэнергии

На полуострове продолжают действовать временные ограничения потребления электроэнергии

Энергосистема республики работает в условиях дефицита мощности, сообщили в «Крымэнерго». «На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии.

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