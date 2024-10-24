Известная медведица погибла под колесами автомобиля в национальном парке

Знаменитый медведь гризли, десятилетиями любимый бесчисленными туристами, биологами и профессиональными фотографами дикой природы в национальном парке Гранд-Титон, погиб после того, как его сбил автомобиль в западном Вайоминге.
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