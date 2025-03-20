Стали известны города, доступные для семейной ипотеки на "вторичку"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Жители РФ могут приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке со ставкой 6% годовых в 901 населенном пункте страны, следует из списка, который был составлен и размещен компанией "Дом.
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