России «нужно брать Киев» — уверены три четверти читателей EADaily: опрос

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Комментарии
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Лев Добрый
Это надо было делать ещё в 2022 году! А нас надули, как белый шарик разового использования и кольнули его иголочкой в нужный момент!👀😜👈😎
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12 час.
БВ
Буданов Владимир
Нужно было все расхерачить!
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10 час.

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