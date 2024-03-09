Я очень переживаю (на самом деле нет), что кто-то может подумать, будто я к республиканцам в США отношусь лучше, чем к демократам.
Не бывает хороших пиндосов
Комментарии
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Игорь
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1 д.
Алексей Сафронов
Если уж пиндосы не хотят у себя под носом видеть нулевое состояние Бидона, то "полёт над гнездом кукушки" тем более... Гнилое государство имеет именно гнилого презика!
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18 час.
Анатолий Зотов
Недавно прочитал, что Маск считает создание НАТО ответом на Варшавский договор!Что уж про простых амеров говорить.
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2 час.
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