Дальневосточникам на заметку. Эксперт рассказал, что произойдет с «китайцами» на авторынке 1 апреля

Эксперт заявил о том, что в России станет меньше китайских автомобилей, сообщает PRIMPRESS. В прошлом году китайские автобренды заняли более половины российского рынка, при этом по параллельному импорту была ввезена значительная доля.
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