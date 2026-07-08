Ultra-processed foods are not increasing sales as much as unprocessed foods

An article in Food Business News caught my eye: The companies most exposed to consumer UPF concerns. The article is based on an analysis by BNP Paribus, which tracks the effects of the new dietary guidelines on the food industry.
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