Россияне разнесли Хазанова за резкие слова о патриотизме

Но были и те, кто его поддержалВ социальных сетях появилось видео, на котором известный артист Геннадий Хазанов выступает с резкой речью, посвященной чувству патриотизма и другим остросоциальным вопросам.
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