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«Забит этими тварями»: Мединский резко высказался о либеральных преподавателях МГУ

«Забит этими тварями»: Мединский резко высказался о либеральных преподавателях МГУ

Правду о том, за что сражаются российские военнослужащие в ходе спецоперации, нужно доносить до молодежи и преподавателей вузов — это особенно ярко показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию.

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