«Октава ДМ» стала техническим партнером выставочного проекта «Наследие. Театр. Великие»

Фото: Национальный центр «Россия» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) выступил техническим партнером выставочного проекта «Наследие.
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