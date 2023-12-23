Мятежный хутор

Мятежный хуторКраткое содержание.После революции и убийства царя, к власти пришли революционеры и начали рассылать по дальним регионам бывшей империи, где еще идет гражданская война и свирепствует бандитизм, продотряды, чтобы навести порядок и собрать продовольствие.
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